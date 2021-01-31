Синоптик Михаил Леус рассказал, когда в центральных областях России настанет весна

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2021, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В центральных регионах России весна в этом году наступит не раньше конца марта. Синоптики отмечают, что в центральных областях европейской части РФ климат северный, весна - устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений - приходится на 28 марта.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что весна настанет в конце марта.

В конце января после оттепели возвращается морозная погода. В московском регионе похозяйничает южный циклон. В некоторых района Подмосковья с ночи идет снег. Максимальная температура в Москве составит от 4 до 2 градусов мороза, по области - от минус 7 до минус 2 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.

В воскресение ночью в Москве и области пока был слабый мороз. В последующие дни ожидается дальнейшее похолодание. И через неделю ночью мороз в столичном регионе окрепнет примерно до минус 17 - минус 20 градусов.