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Синоптик Михаил Леус рассказал, когда в центральных областях России настанет весна

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптик Михаил Леус рассказал, когда в центральных областях России настанет весна
фото: pixabay.com

В центральных регионах России весна в этом году наступит не раньше конца марта. Синоптики отмечают, что в центральных областях европейской части РФ климат северный, весна - устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений - приходится на 28 марта.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что весна настанет в конце марта.

В конце января после оттепели возвращается морозная погода. В московском регионе похозяйничает южный циклон. В некоторых района Подмосковья с ночи идет снег. Максимальная температура в Москве составит от 4 до 2 градусов мороза, по области - от минус 7 до минус 2 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.

В воскресение ночью в Москве и области пока был слабый мороз. В последующие дни ожидается дальнейшее похолодание. И через неделю ночью мороз в столичном регионе окрепнет примерно до минус 17 - минус 20 градусов.

ИЧ

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