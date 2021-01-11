Врач Стоппард назвала энергичные тренировки с утра и употребление кофе натощак опасными для здоровья привычками

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11 января 2021, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Mirror

кофе, pixabay.com

Врач Мириам Стоппард в рамках разговора с изданием Mirror рассказала об утренних привычках, которые способны навредить здоровью. Речь, в частности, идет об энергичных упражнениях после пробуждения.

Стоппард отметила, что не следует усиленно тренироваться после сна, поскольку тело обезвожено, вследствие чего ткани не обладают эластичностью.

Кроме того, медик посоветовала отказаться от привычной для многих чашки кофе или стакана апельсинового сока сразу после подъема, поскольку данные напитки существенно повышают уровень сахара в крови. Врач отметила, что сначала необходимо позавтракать.