Ученые рассказали, какой напиток избавляет от слабоумия

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25 декабря 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Исследователи установили, что кофе приносит пользу для организма, в особенности, он стимулирует работу мозга, а также может снизить риск потери памяти на 70%, сообщает PsyBlog.

Так, к улучшению памяти может привести регулярное употребление трех чашек кофе ежедневно, при этом у женщин положительный эффект заметен больше, нежели у мужчин. Исследования показали, что при регулярном употреблении кофе риск потери памяти снижается в среднем на 70% у женщин старше 70 лет, и на 30% — у лиц старше 65 лет.

Ранее диетолог Алексей Калинчев предупредил об опасности употребления кофе на голодный желудок, потому что, по словам специалиста, это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта – гастрита, язвенной болезни, панкреатита.