Ученые рассказали, какой напиток избавляет от слабоумия
25 декабря 2020, 15:34[ «Аргументы Недели» ]
Исследователи установили, что кофе приносит пользу для организма, в особенности, он стимулирует работу мозга, а также может снизить риск потери памяти на 70%, сообщает PsyBlog.
Так, к улучшению памяти может привести регулярное употребление трех чашек кофе ежедневно, при этом у женщин положительный эффект заметен больше, нежели у мужчин. Исследования показали, что при регулярном употреблении кофе риск потери памяти снижается в среднем на 70% у женщин старше 70 лет, и на 30% — у лиц старше 65 лет.
Ранее диетолог Алексей Калинчев предупредил об опасности употребления кофе на голодный желудок, потому что, по словам специалиста, это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта – гастрита, язвенной болезни, панкреатита.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.