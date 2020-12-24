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Глава НИЦ Гамалеи оценил эффективность «Спутника V» против новой мутации COVID-19

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава НИЦ Гамалеи оценил эффективность «Спутника V» против новой мутации COVID-19
вакцина, фото: pixels.com

Глава НИЦ им. Гамалеи, микробиолог Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции сможет защитить от мутации, выявленной в Великобритании.

«Да, безусловно, вакцина «Спутник V» будет защищать от этой мутации», - высказал он.

Гинцбург отметил, что препарат создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а новая вариация, обнаруженная в Великобритании, изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.

Ранее дипломат Мария Захарова сообщила, что Великобритания предоставила России образцы нового штамма коронавируса. Идет тщательное изучение материалов.

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