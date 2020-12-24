ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Захарова рассказала об изучении нового штамма коронавируса из Великобритании

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Захарова рассказала об изучении нового штамма коронавируса из Великобритании
медик, фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Великобритания предоставила России образцы нового штамма коронавируса. По ее словам, идет тщательное изучение материалов.

«Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ», - пояснила она.

Захарова отметила, что этот патоген уже добрался до Австралии, Дании, Италии, Нидерландов, ЮАР и некоторых других стран. Дипломат добавила, что это может указывать на его адаптируемость к измененным условиям.

«Вирусологи пока не склонны приписывать новой ветви коронавируса качественно большего потенциала риска», - уточнила она.

При это Захарова призвала воздержаться по возможности от поездок за рубеж до стабилизации эпидемической ситуации и трезво оценивать риски, связанные с зарубежными визитами.

БА

В мире

Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

По итогам конфликта в Нагорном Карабахе данный закавказский регион превратился в «новую территорию России». Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью