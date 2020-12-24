Захарова рассказала об изучении нового штамма коронавируса из Великобритании
24 декабря 2020, 17:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Великобритания предоставила России образцы нового штамма коронавируса. По ее словам, идет тщательное изучение материалов.
«Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ», - пояснила она.
Захарова отметила, что этот патоген уже добрался до Австралии, Дании, Италии, Нидерландов, ЮАР и некоторых других стран. Дипломат добавила, что это может указывать на его адаптируемость к измененным условиям.
«Вирусологи пока не склонны приписывать новой ветви коронавируса качественно большего потенциала риска», - уточнила она.
При это Захарова призвала воздержаться по возможности от поездок за рубеж до стабилизации эпидемической ситуации и трезво оценивать риски, связанные с зарубежными визитами.
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