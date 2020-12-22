Пульмонолог Симидчиев заявил, что новый штамм коронавируса выявили еще в апреле, но в другой стране

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22 декабря 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: pixabay.com

Специалист-пульмонолог Александр Симидчиев сообщил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, была выявлена в Болгарии еще в апреле.

«Этот (мутировавший) вирус был выявлен в Национальной лаборатории по СПИДу, которая проводит секвенирование различных штаммов вирусов, еще в апреле болгарскими специалистами. В настоящий момент этот вирус распространяется в Англии», - пояснил он в эфире Болгарского национального радио.

Ранее эпидемиолог Михаил Фаворов прокомментировал информацию о новом штамме коронавируса, который якобы намного опаснее первоначального варианта. «Ребята, спокойно, не ведитесь на разводку!» - заявил он.