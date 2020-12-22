Пульмонолог Симидчиев заявил, что новый штамм коронавируса выявили еще в апреле, но в другой стране
22 декабря 2020, 22:51[ «Аргументы Недели» ]
Специалист-пульмонолог Александр Симидчиев сообщил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, была выявлена в Болгарии еще в апреле.
«Этот (мутировавший) вирус был выявлен в Национальной лаборатории по СПИДу, которая проводит секвенирование различных штаммов вирусов, еще в апреле болгарскими специалистами. В настоящий момент этот вирус распространяется в Англии», - пояснил он в эфире Болгарского национального радио.
Ранее эпидемиолог Михаил Фаворов прокомментировал информацию о новом штамме коронавируса, который якобы намного опаснее первоначального варианта. «Ребята, спокойно, не ведитесь на разводку!» - заявил он.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.