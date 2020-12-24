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Глава РФПИ объяснил значение буквы «V» в названии вакцины от коронавируса

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава РФПИ объяснил значение буквы «V» в названии вакцины от коронавируса
вакцина, фото: pixels.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии вакцины в Аргентину, рассказал, что означает буква «V» в названии отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Самолет с первыми дозами препарата прибыл в страну в четверг.

«Доставка вакцины "Спутник V" в Аргентину - это отличный пример сотрудничества между нашими странами и поистине исторический момент. Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19», – высказал он.

Дмитриев отметил, что буква «V» в названии вакцины означает победу (victory). По его словам, Россия желает Аргентине победы в борьбе с коронавирусом.

БА

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