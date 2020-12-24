Глава РФПИ объяснил значение буквы «V» в названии вакцины от коронавируса
24 декабря 2020, 17:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии вакцины в Аргентину, рассказал, что означает буква «V» в названии отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Самолет с первыми дозами препарата прибыл в страну в четверг.
«Доставка вакцины "Спутник V" в Аргентину - это отличный пример сотрудничества между нашими странами и поистине исторический момент. Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19», – высказал он.
Дмитриев отметил, что буква «V» в названии вакцины означает победу (victory). По его словам, Россия желает Аргентине победы в борьбе с коронавирусом.
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