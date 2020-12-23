Телеканал Todo Noticias: Аргентина выдала разрешение на применение российской вакцины от коронавируса

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23 декабря 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Todo Noticias

флаг Аргентины, pixabay.com

Телеканал Todo Noticias, ссылаясь на правительство Аргентины, сообщил вечером в среду, 23 декабря, что власти страны выдали экстренное разрешение на применение российской вакцины от COVID-19.

Согласно последней информации журналистов, контролирующие органы Аргентины к настоящему моменту одобрили использование вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V", созданной ранее на территории Российской Федерации.

Подчеркивается также, что вышеуказанное решение было принято на основе рекомендации, которую дало Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями.