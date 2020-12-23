Красноярский губернатор вакцинировался от коронавирусной инфекции

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23 декабря 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Усс. Фото: официальный портал Красноярского края

Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что вакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом глава региона рассказал во время итоговой пресс-конференции.

По его словам, он сделал прививку, хотя его предупреждали о некоторых возрастных ограничениях. Как выяснилось, Усс вакцинировался во время одной из командировок в Москву, сообщает RT.

«Все прошло нормально - я сделал и забыл, никаких симптомов и последствий. Второй компонент через 22 дня мне поставили с таким же результатом», – отметил губернатор.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса.