Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

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17 декабря 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции оценил эффективность отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить вакцину - и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор". И у нас хорошая вакцина: и безопасная, и эффективно действующая - 95 с лишним процентов, под 96-97% уровень защиты, говорят специалисты», - отметил президент.

Путин уверен в хорошем результате сотрудничества РФ с фармакологической компанией AstraZeneca по вакцине против COVID-19. Кроме того, российский лидер заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса в будущем.