Путин назвал главную проблему уходящего года

В четверг, 17 декабря, около полудня началась большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В ходе разговора с журналистами российский лидер назвал главную проблему уходящего года.
"уходящий год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия", - высказал он.
Путин отметил, что коронавирус затронул все стороны жизни, а также поблагодарил россиян за единение перед "лицом угрозы".
Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конференция президента может занять от трех до четырёх часов. Однако он уточнил, что в целом "это совершенно непредсказуемо".
Напомним, что сегодняшнее мероприятие будет включать элементы традиционной «прямой линии». Все желающие могут отправить свои вопросы Путину через специальное мобильное приложение.
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