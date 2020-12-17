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Путин назвал главную проблему уходящего года

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Путин назвал главную проблему уходящего года
Фото: kremlin.ru

В четверг, 17 декабря, около полудня началась большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В ходе разговора с журналистами российский лидер назвал главную проблему уходящего года.

"уходящий год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия", - высказал он.

Путин отметил, что коронавирус затронул все стороны жизни, а также поблагодарил россиян за единение перед "лицом угрозы".

Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конференция президента может занять от трех до четырёх часов. Однако он уточнил, что в целом "это совершенно непредсказуемо".

Напомним, что сегодняшнее мероприятие будет включать элементы традиционной «прямой линии». Все желающие могут отправить свои вопросы Путину через специальное мобильное приложение.

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