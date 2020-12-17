17 декабря в 12.00 начнется большая пресс-конференция Путина

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17 декабря 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В четверг, 17 декабря, пройдет ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, журналисты разместятся в Центре международной торговли в Москве, а также на специальных площадках в каждом из федеральных округов с учетом санитарных требований.

В этом году пресс-конференция пройдет в онлайн-формате. Путин будет отвечать на вопросы СМИ и местных жителей из подмосковной резиденции «Ново-Огарево». На мероприятие получили аккредитацию в 2,5 раза меньше журналистов, чем в прошлом году. Планируется, что пресс-конференция продлится около трёх часов.

Прямую трансляцию будут вести «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ, радиостанции «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», ОТР и канал МИР.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что пресс-конференция будет включать элементы традиционной «прямой линии». Все желающие могут отправить свои вопросы Путину через специальное мобильное приложение.