Песков сообщил, что пресс-конференция Путина будет иметь «элементы прямой линии»

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27 ноября 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу, 27 ноября, рассказал журналистам о формате большой пресс-конференции главы государства, которая состоится 17 декабря.

Дмитрий Песков подчеркнул, что пресс-конференция в этом году будет дополнена "элементами прямой линии" – задать интересующий вопрос российскому лидеру смогут не только представители средств массовой информации, но и остальные граждане страны.

Ранее стало известно, что 29 ноября Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации приступит к аккредитации журналистов на ежегодную пресс-конференцию главы государства Владимира Путина.