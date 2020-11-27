ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Песков сообщил, что пресс-конференция Путина будет иметь «элементы прямой линии»

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Песков сообщил, что пресс-конференция Путина будет иметь «элементы прямой линии»
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу, 27 ноября, рассказал журналистам о формате большой пресс-конференции главы государства, которая состоится 17 декабря.

Дмитрий Песков подчеркнул, что пресс-конференция в этом году будет дополнена "элементами прямой линии" – задать интересующий вопрос российскому лидеру смогут не только представители средств массовой информации, но и остальные граждане страны.

Ранее стало известно, что 29 ноября Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации приступит к аккредитации журналистов на ежегодную пресс-конференцию главы государства Владимира Путина.

ЕТ

В мире

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью