Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря
27 ноября 2020, 11:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Кремль
Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Согласно последней информации пресс-службы Кремля, глава государства выйдет на связь из своей резиденции.
В Кремле уточнили, что 29 ноября Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации приступит к аккредитации журналистов на ежегодную пресс-конференцию главы страны Владимира Путина.
Отмечается, что из-за сложной эпидемической обстановки в России пресс-конференция будет проводится в видеорежиме. Известно, что Путин выйдет на связь из своей резиденции, которая находится в Ново-Огарево.
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