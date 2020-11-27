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Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Согласно последней информации пресс-службы Кремля, глава государства выйдет на связь из своей резиденции.

В Кремле уточнили, что 29 ноября Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации приступит к аккредитации журналистов на ежегодную пресс-конференцию главы страны Владимира Путина.

Отмечается, что из-за сложной эпидемической обстановки в России пресс-конференция будет проводится в видеорежиме. Известно, что Путин выйдет на связь из своей резиденции, которая находится в Ново-Огарево.

ЕТ

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