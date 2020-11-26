Путин поправил нижегородского губернатора за фразу о «тяжелом» времени

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26 ноября 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин и Глеб Никитин,Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поправил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, когда тот во время встречи с главой государства назвал нынешние времена в регионе «тяжелыми».

Никитин в ходе разговора с Путиным поблагодарил российского лидера за приезд в регион в это «тяжелое время». На что президент удивленно спросил: «Почему тяжёлое? Есть проблемы». Однако глава региона завершил фразу за Путина: «…но мы с ними справляемся». Российский лидер утвердительно кивнул головой.

Далее Никитин начал свой доклад, первой темой которого стала ситуация с коронавирусом в регионе.

Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском ликвидированы все опасные объекты.