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Путин сообщил о ликвидации токсичных веществ в Усолье-Сибирском

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин сообщил о ликвидации токсичных веществ в Усолье-Сибирском
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что опасные объекты в Усолье-Сибирском ликвидированы. По его словам, предотвращен риск экологической катастрофы и сбоя систем жизнеобеспечения не допущено. 

«Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты - это, конечно, самое главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии, последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», - пояснил глава государства во время совещания о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области.

Путин отметил, что снята прямая угроза для жизни и здоровья граждан, проживающих на этой территории, а также не допущено сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения города.

В Усолье-Сибирском в 2010 году прекратило свою деятельность градообразующее предприятие «Усольехимпром». Однако после банкротства организация не выполнила своязательства по ликвидации накопленного вреда.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Саров. 

БА

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