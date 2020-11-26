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Путин прибыл в Саров

, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Путин прибыл в Саров
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в город Саров Нижегородской области, где планирует посетить Российский федеральный ядерный центр, об этом в четверг, 26 ноября, сообщает телеканал «Россия-24».

Путин собирается ознакомиться с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом», а также встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже говорил, что российского лидера в Сарове ожидает "достаточно насыщенная программа": он посетит лазерный полигон Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, где осмотрит новые разработки. Также Путину будет презентован проект «Большой Саров». Кроме того, в режиме видеоконференции президент  заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачева.

БА

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