Глава НИЦ Гамалеи раскрыл состав «лайт-вакцины» от коронавируса

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18 декабря 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

шприц, фото: pixels.com

Директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какие компоненты входят в «лайт-вакцину». По его словам, менять технологию производства препарата от новой коронавирусной инфекции не придется.

«Ничего менять не нужно. Это просто первый компонент вакцины «Спутник V», - высказал он, отметив, что никаких дополнительных изменений в составе препарата не будет.

Гинцбург отметил, что заболеть тяжелой формой COVID-19 после введения «лайт-вакцины» невозможно, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие, и все закончится на уровне ОРЗ.

«Через три месяца можно поставить второй компонент, защита продлится, это будет полноценная вакцинация», - пояснил он.

Ранее Гинцбург рассказал в течение какого срока формируется иммунитет к коронавирусу после введения «лайт-вакцины».