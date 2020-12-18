Американские учёные назвали новый фактор, повышающий риск заражения COVID-19

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18 декабря 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixels.com

Специалисты Американского института физики выявили еще один фактор, увеличивающий риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование опубликовал журнал Physics of Fluids.

Ученые с помощью моделирования выяснили, как окружающее человека пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе. Тем самым они отметили, что динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения COVID-19.

В ходе исследования специалисты определили схемы воздушного потока, а затем создали программу, которая предсказывает рассеивание облака капель, выбрасываемых изо рта человека при чихании или кашле. Эксперты выделили два режима рассеивания: первый - характерен для открытых пространств, в нем образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось, второй - характерен для узких коридоров, здесь облако отделялось от движущегося человека и оказывалось далеко позади, формируя пузырь.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что во втором случае риск заражения выше, поскольку капли сконцентрированы в одном месте.