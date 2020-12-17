Переболевшие коронавирусом назвали неожиданные последствия болезни, например, отвращение к спиртному

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 декабря 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

пациент, фото: pixels.com

Переболевшие новой коронавирусной инфекцией делятся в социальных сетях последствиями после болезни. Так, некоторые рассказали, что в ходе лечения не могли пить алкогольные напитки, а сейчас и вовсе испытывают отвращение к ним.

«Вот однажды она [хреновуха] пахнуть перестала … И сразу в голову пришла шальная мысль: «Интересно, как это — пить крепкое, когда ни вкуса, ни запаха?» И сразу, как я это подумал, организм прям чуть не отпрыгнул от бутылки. Я аж опешил. Ну, думаю, поправлюсь — и тогда!!» - вспоминает пользователь.

Однако после выздоровления мужчина сам не захотел пить алкоголь. Его слова поддержали и другие подписчики, отметив, что их «отворачивает» не только от крепких напитков, но и от пива, вина, шампанского.

Также некоторые пациенты стали испытывать неприятие кофе с шоколадом: «После ковида сам вид шоколадки вызывает стойкий рвотный рефлекс».

Мужчина, перенесший коронавирус, рассказал, что перестал курить: «Три месяца прошло - не тянет. То есть могу за рюмку подержаться, за сигарету, но через какое-то время начинает тошнить».