Вирусолог Гинцбург объяснил, для чего нужна «лайт-вакцина» против коронавируса в России

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18 декабря 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вакцина, фото: pixels.com

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в течение какого срока формируется иммунитет к новой коронавирусной инфекции после введения «лайт-вакцины».

«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти ... То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре - по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что эффективность препарата будет составлять около 85%, а у пожилых людей, возможно, этот показатель будет еще меньше. Однако, по его словам, основную свою функцию - уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций, лайт-вакцина может выполнить. Эксперт добавил, что прививка одним компонентом - крайний случай, лучше всего прививаться двухкомпонентным препаратом.

«Это будет один компонент [вакцины], и в первую очередь [он] будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность, где надо очень быстро сбить этот пик смертности за счет менее продолжительного по действию вакцинного препарата. То есть некоторый компромисс», - резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам большой ежегодной пресс-конференции заявил, что ученые могут разработать «лайт-вакцину», действие которой будет меньше, но это позволит вакцинировать как можно большей людей.

Ранее Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V».