Малышева объяснила, как проще и лучше сбить температуру тела при коронавирусе
16 декабря 2020, 09:20[ «Аргументы Недели» ]
Врач, ведущая программы о здоровье, Елена Малышева порекомендовала для снижения температуры при коронавирусной инфекции COVID-19 применять парацетамол.
Елена Васильевна неоднократно советовали снижать температуру тела этим лекарством и в эфире Первого канала объяснила, почему именно парацетамол. По словам теледоктора Елены Малышевой "парацетамол глобально подходит всем", и что самое главное — этот препарат разрешен беременным женщинам, кормящим матерям и детям. Она подчеркнула что безопасность жаропонижающего препарата парацетамол для беременной женщины и малыша или плода доказана с самым высоким критерием.
Малышева предупредила об опасности для снижения температуры детям младше 12 лет аспирина, так как он вызывает судороги. Теледоктор отметила, что ибупрофен можно принимать взрослым и детям.
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