Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
15 декабря 2020, 15:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вакцинация от коронавируса нового типа к настоящему моменту началась во всех регионах РФ. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 15 декабря, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
В рамках сегодняшнего заседания совета по борьбе с COVID-19 Михаил Мурашко отметил, что препарат против коронавируса нового типа доставили во все субъекты Федерации.
Глава Минздрава РФ также подчеркнул, что перед крупными поставками вакцины были проведены пробные – в целях отработки логистических цепочек. Мурашко уточнил, что все российские регионы сейчас в полной мере готовы к принятию препарата против COVID-19.
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