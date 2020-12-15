Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ

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15 декабря 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, ампула, pixabay.com

Вакцинация от коронавируса нового типа к настоящему моменту началась во всех регионах РФ. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 15 декабря, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

В рамках сегодняшнего заседания совета по борьбе с COVID-19 Михаил Мурашко отметил, что препарат против коронавируса нового типа доставили во все субъекты Федерации.

Глава Минздрава РФ также подчеркнул, что перед крупными поставками вакцины были проведены пробные – в целях отработки логистических цепочек. Мурашко уточнил, что все российские регионы сейчас в полной мере готовы к принятию препарата против COVID-19.