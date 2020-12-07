Кандидат медицинских наук Цветков рассказал о двух уровнях защиты от COVID-19

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7 декабря 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, pixabay.com

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков рассказал журналистам о двух уровнях защиты от COVID-19.

Ученый сообщил, что сопротивляемость организма вирусам и инфекциям делится на неспецифическую и специфическую. В первом случае имеется в виду врожденный иммунитет человека, а во втором – приобретенная по итогам вакцинации защита. Андрей Цветков в беседе с Радио Sputnik уточнил, что для победы COVID-19 важны оба уровня.

Эксперт заметил, что вакцинация не дает стопроцентную защиту в том случае, если человек не обладает нормальным видовым врожденным иммунитетом. Специфический иммунитет – это второй барьер защиты в виде вакцинации, который должен компенсировать негативное влияние разнообразных факторов на организм, а также создать механизмы защиты от коронавирусной инфекции.

Цветков напомнил, что вакцинация – это малая болезнь, с помощью которой организм тренируется бороться с вирусом.