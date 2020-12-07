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Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 67 миллионов

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 67 миллионов
COVID-19, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 67 миллионов. Об этом сообщил в понедельник американский университет Джонса Хопкинса.

Согласно последней информации, общее количество людей, заболевших коронавирусом во всем мире с начала пандемии составило 67 004 543, жертвами коронавирусной инфекции стали 1 535 038 человек. Выздоровели более 43 миллионов пациентов с COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала пандемией вспышку коронавируса нового типа.

ЕТ

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