Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 67 миллионов

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 67 миллионов. Об этом сообщил в понедельник американский университет Джонса Хопкинса.
Согласно последней информации, общее количество людей, заболевших коронавирусом во всем мире с начала пандемии составило 67 004 543, жертвами коронавирусной инфекции стали 1 535 038 человек. Выздоровели более 43 миллионов пациентов с COVID-19.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала пандемией вспышку коронавируса нового типа.
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