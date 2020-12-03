Обнаружены три продукта, блокирующие COVID-19

3 декабря 2020, 19:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Специалисты Университета Северной Каролины выяснили, что химические соединения, которые содержатся в винограде, шоколаде и зеленом чае, способны блокировать коронавирус.
"Слабое место" COVID-19 - "основная протеаза" Mpro - фермент, участвующий в репликационном механизме. Он подавляется, если взаимодействует с разными химическими соединениями растительных продуктов, известных мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
С помощью компьютерного моделирования и лабораторных экспериментов ученые обнаружили, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде очень успешно подавили функцию Mpro, а содержащиеся в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно на 50%.
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