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Обнаружены три продукта, блокирующие COVID-19

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Обнаружены три продукта, блокирующие COVID-19

Специалисты Университета Северной Каролины выяснили, что химические соединения, которые содержатся в винограде, шоколаде и зеленом чае, способны блокировать коронавирус.

"Слабое место" COVID-19 - "основная протеаза" Mpro - фермент, участвующий в репликационном механизме. Он подавляется, если взаимодействует с разными химическими соединениями растительных продуктов, известных мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

С помощью компьютерного моделирования и лабораторных экспериментов ученые обнаружили, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде очень успешно подавили функцию Mpro, а содержащиеся в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно на 50%.

От коронавируса умерли рекордные больше 12 тысяч человек за сутки.

НС

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