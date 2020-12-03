От коронавируса умерли рекордные больше 12 тысяч человек за сутки

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3 декабря 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Накануне от коронавируса умерли 12 378 человек. Это рекордный показатель. Его зафиксировал ресурс Worldometers.

Вчерашний суточный показатель побил предыдущий рекорд. В прошлую среду от коронавируса умерли 12 267 человек. А вчера уровень смертности за сутки достиг уровня 12 378 человек.

Теперь количество смертей за всю историю пандемии превысило отметку в 1,5 миллиона человек. Умерших насчитывается уже 1 501 535 человек. В общей статистике заразившихся уже 64 948 823 человека, вылечившихся 45 043 555 человека.

Традиционный расклад общей коронавирусной статистики не поменялся. На первом месте Соединенные Штаты, на втором Индия, на третьем Бразилия. Франция и Россия делят четвертое и пятое места.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Умерли за сутки Весь мир 64,823,699 +635,274 1,498,369 +12,378 1 США 14,314,265 +203,737 279,867 +2,833 2 Индия 9,533,471 +33,761 138,657 +498 3 Бразилия 6,436,650 +48,124 174,531 +669 4 Россия 2,347,401 +25,345 41,053 +589 5 Франция 2,244,635 +14,064 53,816 +310