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Доктор Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака кишечника и рака груди

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака кишечника и рака груди
фото: pixabay.com

Печень трески, яйца, селедка и молоко богаты витамином D. Продукты, содержащие этот витамин в большом количестве, способствуют снижению риска рака толстой кишки и рака молочной железы.

О продуктах, помогающих предотвратить развитие онкологических заболеваний, рассказал главный врач одной из московских больниц, ведущий на канале "Россия 1" популярную программу о здоровье Александр Мясников.

Печень трески считается чемпионом по содержанию витамина D. 100 граммах этого продукта содержится 1000 % суточной нормы витамина D. Селедка - на втором месте. В 100 граммах селедки — 300% витамина, в одном яйце — 22%.

Теледоктор также рассказал, что витамин D — единственный, который вырабатывается в организме человека.
Доктор Мясников, изучая новейшие исследования по медицине, привел данные о пользе витамина D в качестве профилактики некоторых видов рака.

Он также отметил, что некоторые исследования говорят, что избыток витамина D из молочных продуктов может провоцировать рак простаты, но некоторые научные работы опровергают эту версию.

Ранее Мясников в программе "О самом главном" рассказал о пользе простых и дешевых продуктов, включив в перечень селедку.

Британские ученые выявили связь тяжелого течения коронавируса с дефицитом витамина D. 

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