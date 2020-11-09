Британские ученые выяснили еще одну причину тяжелого течения коронавируса

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9 ноября 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixabay.com

Группа британских медиков назвала еще один фактор, влияющий на течение заболевания новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование опубликовало издание Express.

Ученые изучали статистику заражения и смертности от коронавируса и выявили связь между тяжестью течения COVID-19 и широтой. Они обнаружили, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения этой болезни. При этом доктор Гаррет Дэвис отметил, что дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого заболевания. По его словам, для полноценного исследования необходим полный годичный цикл анализа, а инфекция появилась менее, чем 365 дней назад.

«… витамин D важен для иммунитета и может защитить организм от проникновения коронавируса. Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС)», - пояснил он.

Дэвис добавил, что COVID-19 может истощать белок ACE2, вызывая смертельно опасный «цитокиновый шторм». Он считает, что достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.