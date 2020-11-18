Вирусолог Бутенко объяснил, что означают мутации COVID-19 в Сибири

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18 ноября 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

COVID-19, pixabay.com

Вирусолог, заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал информацию о выявлении в Сибири единичных мутаций коронавируса нового типа.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибири зафиксированы "определенные изменения" COVID-19. По словам главы ведомства, это позволяет предположить, что там "формируется свой вариант с определенными мутациями".

Александр Бутенко в беседе с Радио Sputnik объяснил, что в данном случае речь идет о незначительных изменениях коронавируса нового типа, не меняющих эпидемиологическую обстановку. Эксперт уточнил, что подобные данные приходят из всех стран, где стоит проблема распространения COVID-19.

Вирусолог заметил, что аналогичные процессы изменчивости коронавирусов могут произойти не только в Сибири, поскольку это никак не зависит от географического положения – дело в случайных изменениях в геноме.