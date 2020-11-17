Попова: в Сибири формируется мутировавший вариант COVID-19

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17 ноября 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

COVID-19, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утром во вторник, 17 ноября, заявила, что в Сибирском регионе в настоящий момент формируется новый, мутировавший вариант уже существующего коронавируса.

В рамках виртуального симпозиума "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19" сегодня Анна Попова подчеркнула, что в последнее время стали заметны опредлеленные изменения в коронавирусе нового типа на территории Сибирского региона.

По словам главы Роспотребнадзора, это позволяет специалистам предположить, что в Сибири формируется свой вариант коронавирусной инфекции с некоторыми мутациями.