ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Попова: в Сибири формируется мутировавший вариант COVID-19

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Попова: в Сибири формируется мутировавший вариант COVID-19
COVID-19, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утром во вторник, 17 ноября, заявила, что в Сибирском регионе в настоящий момент формируется новый, мутировавший вариант уже существующего коронавируса.

В рамках виртуального симпозиума "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19" сегодня Анна Попова подчеркнула, что в последнее время стали заметны опредлеленные изменения в коронавирусе нового типа на территории Сибирского региона.

По словам главы Роспотребнадзора, это позволяет специалистам предположить, что в Сибири формируется свой вариант коронавирусной инфекции с некоторыми мутациями.

ЕТ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью