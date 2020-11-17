В России выявили 22 410 новых случаев заражения COVID-19
17 ноября 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию утром во вторник предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заболевания были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В частности, у 5 556 (24,8%) инфицированных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 1 971 013 случаев заболевания
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