В России выявили 22 410 новых случаев заражения COVID-19

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17 ноября 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Ddp Images/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию утром во вторник предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заболевания были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В частности, у 5 556 (24,8%) инфицированных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 1 971 013 случаев заболевания