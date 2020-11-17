Эксперты из Великобритании сообщили об опасных последствиях легкой формы COVID-19

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17 ноября 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

COVID-19, pixabay.com

Эксперты британской группы Coverscan пришли к выводу, что легкая форма COVID-19, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, тем не менее, имеет весьма серьезные последствия.

В рамках исследования с участием более двухсот пациентов, которые перенесли коронавирус нового типа в легкой форме, стало известно, что симптомы у таких инфицированных сохранялись достаточно долго, причем почти у 70% из них были повреждены один или сразу несколько органов. Уточняется, что чаще всего удар приходился на легкие, сердце, поджелудочную железу, почки, печень и селезенку.

Более того, даже через несколько месяцев после заражения COVID-19 люди жаловались на одышку, спазмы в мышцах и головные боли.