Эксперты из Великобритании сообщили об опасных последствиях легкой формы COVID-19
17 ноября 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Mail
Эксперты британской группы Coverscan пришли к выводу, что легкая форма COVID-19, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, тем не менее, имеет весьма серьезные последствия.
В рамках исследования с участием более двухсот пациентов, которые перенесли коронавирус нового типа в легкой форме, стало известно, что симптомы у таких инфицированных сохранялись достаточно долго, причем почти у 70% из них были повреждены один или сразу несколько органов. Уточняется, что чаще всего удар приходился на легкие, сердце, поджелудочную железу, почки, печень и селезенку.
Более того, даже через несколько месяцев после заражения COVID-19 люди жаловались на одышку, спазмы в мышцах и головные боли.
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