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Чехия может продлить режим ЧС из-за коронавируса почти до Рождества

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Чехия может продлить режим ЧС из-за коронавируса почти до Рождества
фото: pixabay.com

Чехия может продлить режим ЧС из-за коронавируса почти до Рождества. В этой стране Рождество отмечают 25 декабря. Чешское правительство попросило парламент продлить режим ЧС до 20 декабря.

Об этом рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В Чехии после резкого увеличения заражений ковидом в последние дни заметно постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.  По данным на 16 ноября 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в Чехии составило 4620116 человек. За период пандемии в стране скончались от ковида 6370 человек.

Правительство республики рассчитывает на вакцинацию населения в качестве главной меры борьбы с COVID-19.

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