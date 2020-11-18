Американские ученые считают, что продолжительность сна влияет на защиту от сердечной недостаточности

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18 ноября 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

кровать, pixabay.com

Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане, США, провели исследование и выяснили, что продолжительность сна человека имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности.

По словам специалистов, у людей с максимально здоровым режимом сна риск развития заболеваний сердца значительно ниже, чем у тех, кто мало спит. Правильным режимом ученые считают ежедневный сон от семи до восьми часов.

В рамках исследования эксперты наблюдали за 408 802 людьми в возрасте от 37 до 73 лет, у 5 221 из которых была выявлена сердечная недостаточность. Оказалось, что у них имелись проблемы со сном: некоторые участники эксперимента страдали от бессонницы, другие постоянно просыпались по ночам из-за собственного храпа, а у третьих продолжительность сна была очень короткой.