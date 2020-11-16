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Ученые из трех стран считают, что ежедневное употребление яиц повышает риск развития диабета на 60%

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: British Journal of Nutrition

Ученые из трех стран считают, что ежедневное употребление яиц повышает риск развития диабета на 60%
яйца, pixabay.com

Китайские, австралийские и катарские ученые недавно провели совместное масштабное исследование и обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа.

Специалисты Китайского медицинского университета, а также ученые из Университета Южной Австралии и Катарского университета проанализировали данные о диете 8 545 человек, которые удалось собрать с 1991 по 2009 годы.

Выяснилось, что включение в рацион людей в среднем более 38 граммов яиц в день увеличивает риск развития диабета примерно на 25 процентов. У людей, которые каждый день употребляли более 50 граммов вышеуказнного продукта (эквивалент одного яйца), риск заболеть возрастал почти на 60 процентов. Отмечается, что среди женщин этот показатель оказался выше, чем среди мужчин.

Исследование продолжается.

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