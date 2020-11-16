Ученые из трех стран считают, что ежедневное употребление яиц повышает риск развития диабета на 60%

Китайские, австралийские и катарские ученые недавно провели совместное масштабное исследование и обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа.
Специалисты Китайского медицинского университета, а также ученые из Университета Южной Австралии и Катарского университета проанализировали данные о диете 8 545 человек, которые удалось собрать с 1991 по 2009 годы.
Выяснилось, что включение в рацион людей в среднем более 38 граммов яиц в день увеличивает риск развития диабета примерно на 25 процентов. У людей, которые каждый день употребляли более 50 граммов вышеуказнного продукта (эквивалент одного яйца), риск заболеть возрастал почти на 60 процентов. Отмечается, что среди женщин этот показатель оказался выше, чем среди мужчин.
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