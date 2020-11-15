Врач-инфекционист Викулов рассказал о «серой зоне» тестов на антитела к COVID-19

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15 ноября 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

медик, фото: pixabay.com

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил, почему тесты на антитела к новой коронавирусной инфекции могут показывать сомнительный результат, то есть попадать в так называемую «серую зону».

«Сомнительный результат – тот, который попадает в "серую зону" тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои "серые зоны", свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Если результат теста попадает в "серую зону", то он и не положительный, и не отрицательный. Такой результат считается сомнительным», - отметил он в беседе с радио Sputnik.

В таком случае Викулов рекомендует делать диагностику в динамике, оценку клинической картины и использовать второй метод диагностики. По его словам, получить неоднозначный результат можно из-за простого пренебрежения правилами подготовки к тестированию.

«Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак. Антитела – это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста. Еще антитела производятся клетками, содержание клеток существенным образом зависит от потребления пищи. Меняется клеточный состав и содержание разных подтипов лейкоцитов», - пояснил эксперт.

Он добавил, что анализы берут, несмотря на прием пищи, только в экстренных ситуациях.