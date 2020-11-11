Елена Малышева поделилась: «Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 сохраняются долго. Защита есть»

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11 ноября 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева, фото: facebook.com/malysheva.live/

Врач и ведущая популярной программы на телевидении Елена Малышева порадовала людей, особенно переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 которые появляются у людей, перенесших инфекцию нового типа, сохраняются долго.

Елена Малышева написала эмоциональный пост в Инстаграм, отметив, что "с марта ученые анализировали образцы крови от доноров крови старше 18 лет". "Часть из них перенесли Ковид19 в легкой или тяжелой форме. Часть не болели и не инфицировались", - уточнила она.

Теледоктор все "разложила по полочкам " и кратко привела результаты этого исследования:

"1. Антитела к SARS-CoV-2 стабильно сохраняются в течение первых 6 месяцев после инфицирования.

2. Через полгода они снижаются в течение следующих 6 – 8 месяцев.

3. Когда антитела начинают снижаться, повышается количество клеток-памяти, которые их вырабатывают. Это особые Т и В лимфоциты. Они отвечают за то, что при следующей встрече с коронавирусом в организме очень быстро появятся защитные антитела. То есть даже, если через год после болезни антител в крови не будет, это не важно. Есть клетки, которые их сразу наработают, когда они понадобятся.

4. Антитела есть у всех, кто переболел, не зависимо от того в легкой или тяжелой форме протекала болезнь.

5. От 25 до 50% здоровых людей, которые никогда не инфицировались новым коронавирусом SARS-CoV-2 имеют клетки памяти, способные быстро выработать антитела против нового SARS-CoV-2. Это говорит о том, что у многих людей есть перекрестный иммунитет против нового вируса, связанный с тем, что они встречались с его предшественниками, которые давно циркулируют среди людей".

"Мы не беззащитны перед новой инфекцией!", - порадовала общественность врач Елена Малышева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 10 Ноя 2020 в 1:43 PST

Также сегодня стало известно, что эффективность российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92 процента.