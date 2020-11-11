Эффективность российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» составила 92 процента

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11 ноября 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Эффективность российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92 процента.

В сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованного в среду, 11 ноября, в официальном аккаунте вакцины в Twitter, размещена уточняющая информация, - передает RT.

По данным РФПИ, в ходе исследований была проведена оценка эффективности среди более 16 000 добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо, в статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность «Спутник V» составила 92%. При этом наблюдение за 10 тысячами вакцинированных среди дополнительных волонтёров вне клинических испытаний подтвердило эффективность «Спутник V» на уровне более 90%.

Ранее называлась причина заражения коронавирусом привитых вакциной «Спутник V» троих медиков в Алтайском крае.