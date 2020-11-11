Почему трое медиков, привитых от COVID-19, в Алтайском крае заразились коронавирусом

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11 ноября 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

прививка, фото: Mikhail Pletsky, globallookpress.com

В Алтайском крае у трех медиков, привитых вакциной "Спутник V" от коронавирусной инфекции, выявили COVID-19. В регионе 42 человека, в том числе медицинские работники, первыми сделали прививки от коронавирусной инфекции (вакциной "Спутник V").

После вакцинации у троих медиков тесты на коронавирус показали положительный результат.

В сообщении управления печати и массовых коммуникаций региона говорится, что медики заразились, так как их иммунитет, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. "Только это могло стать причиной заражения медиков коронавирусом", - цитирует ТАСС сообщение.

По данным местных СМИ, заболевшие медики уже выздоровели.

Напомним, разработчики вакцины информировали, что вакцина "Спутник V" двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета.

По данным краевого оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 234 новых случая вируса, всего за время пандемии - 21 499 случаев.