Инфекционист Тимаков спрогнозировал срок завершения прироста новых случаев COVID-19

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9 ноября 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: служба дезинфекции, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, сколько продлится рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России. За минувшие сутки впервые выявлено свыше 21 тысячи случаев.

«Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе. В России ещё месяц будет увеличиваться количество заболевших», - пояснил он.

Тимаков отметил, что число заболевших за сутки будет зависеть от того, как люди соблюдают антиковидные меры. По его словам, при несоблюдении на пике, возможно, будет и более 22 тысяч новых случаев.

Ранее врач Николай Жуков прокомментировал ситуацию, когда пациент с раком заражается новой коронавирусной инфекцией.