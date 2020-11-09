Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России впервые превысило 21 тысячу

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Количество зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа в России впервые превысило 21 тысячу и составило 21 798. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были зафиксированы в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется также, что у 5 849 (26,8 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

С начала пандемии на территории РФ зарегистрировано 1 796 132 случая заболевания.