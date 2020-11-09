Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России впервые превысило 21 тысячу
9 ноября 2020, 11:02[ «Аргументы Недели» ]
Количество зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа в России впервые превысило 21 тысячу и составило 21 798. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были зафиксированы в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется также, что у 5 849 (26,8 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
С начала пандемии на территории РФ зарегистрировано 1 796 132 случая заболевания.
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