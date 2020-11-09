Врач Жуков оценил влияние коронавируса на онкологических пациентов

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9 ноября 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

служба дезинфекции, фото: pixels.com

Член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков прокомментировал ситуацию, когда пациент с раком заражается новой коронавирусной инфекцией.

«Любое дополнительное заболевание, на которое наслаивается коронавирус, может ухудшиться… Если у человека есть какие-то тяжёлые проявления онкологического заболевания, это не значит, что все онкологические пациенты находятся в зоне повышенного риска. Если человеку, у которого большая опухоль, требуется какое-то агрессивное лечение с большим количеством осложнений и на это наслаивается COVID-19, то у него будет выше риск тяжёлого течения», - пояснил он RT.

Жуков отметил низкую вероятность того, что COVID-19 может вызвать рак. По его словам, он сделал такой вывод, ссылаясь на изученные о нем данные. При этом эксперт не исключает, что более подробно влияние коронавируса на онкологию будет понятно лет через 10-15.

«Обычно примерно такой срок проходит с момента воздействия канцерогена до развития опухоли», - уточнил он.