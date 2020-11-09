Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Эксперт инжиниринговой компании Андриевский заявил, что в холода температуру следует мерить иначе

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт инжиниринговой компании Андриевский заявил, что в холода температуру следует мерить иначе
градусник, pixabay.com

Председатель совета директоров Инжиниринговой Компании "2К" Иван Андриевский заявил, что с наступлением холодов процедуру измерения температуры следует проводить не так, как в теплую погоду.

По словам эксперта, тепловизор и лазерный градусник в холодное время следует перенастроить. Подчеркивается, что если устройства после входа человека с холодного воздуха показывают температуру 36,6, то, вероятнее всего, температура на самом деле на градус выше.

Иван Андриевский в беседе с Радио Sputnik порекомендовал подождать 3-5 минут и повторить процедуру измерения. Только так можно узнать истинный результат без погрешности.

ЕТ

В мире

ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

Российские ВКС разбомбили в Сирии силы террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Данная организация устроила теракт в петербургском метрополитене весной 2017 года.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью