Эксперт инжиниринговой компании Андриевский заявил, что в холода температуру следует мерить иначе
9 ноября 2020, 10:25[ «Аргументы Недели» ]
Председатель совета директоров Инжиниринговой Компании "2К" Иван Андриевский заявил, что с наступлением холодов процедуру измерения температуры следует проводить не так, как в теплую погоду.
По словам эксперта, тепловизор и лазерный градусник в холодное время следует перенастроить. Подчеркивается, что если устройства после входа человека с холодного воздуха показывают температуру 36,6, то, вероятнее всего, температура на самом деле на градус выше.
Иван Андриевский в беседе с Радио Sputnik порекомендовал подождать 3-5 минут и повторить процедуру измерения. Только так можно узнать истинный результат без погрешности.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.