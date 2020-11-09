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Синоптик Синенков сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик Синенков сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
листья в инее, pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков утром в понедельник, 9 ноября, сообщил в рамках беседы с журналистами, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени.

Согласно последней информации синоптика, можно сказать, что прошедшая ночь стала первой морозной с начала осени – минимальная температура опустилась до минус 0,5 на высоте два метра, а на почве – до минус одного-минус двух градусов.

Александр Синенков уточнил, что ранее понижение температуры в ночное время было зафиксировано 21 октября, когда ночной минимум составил плюс один градус.

ЕТ

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