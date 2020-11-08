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Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве и гололедице на дорогах

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве и гололедице на дорогах
заморозки, фото: pixabay.com

Воскресенье, 8 ноября, станет последним теплым днем в Москве и столичном регионе. В ночь на понедельник, 9 ноября, ожидается обвал полярного холода, и резко похолодает. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о том, что температура воздуха в московском регионе местами опустится до минус трех градусов.

По данным синоптика, в воскресенье в Московскую области и в столицу прорвется холодный атмосферный фронт, небо накроют облака и пройдут кратковременные ливни. Тишковец предупредил, что выпавшие осадки из-за резкого похолодания замерзнут, поэтому на дорогах местами образуется слабая гололедица.

С понедельника всю неделю температура воздуха будет постепенно понижаться. По словам специалиста по погоде, в Москве начнется метеорологическая зима. Придут легкие заморозки, температура воздуха около 0 градусов, ночами - ниже.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус,  отметил ранее, что 8 ноября погодная ситуация в регионе будет определяться влиянием, а затем и прохождением холодного атмосферного фронта

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