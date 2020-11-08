Синоптик Михаил Леус сообщил, что в Москве сегодня ожидаются дожди и до десяти градусов тепла
8 ноября 2020, 10:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Кратковременные дожди и около 10 градусов тепла ожидается в столице сегодня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он отметил: сегодня погодная ситуация в регионе будет определяться влиянием, а затем и прохождением холодного атмосферного фронта. В таких условиях она будет облачная, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 8-10, по области плюс 6-11.
Как рассказал Леус, ветер в Москве западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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