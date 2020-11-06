Медэксперт Кузьменко назвал вредные для заболевших коронавирусом продукты
6 ноября 2020, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: радио Sputnik
Медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, от каких продуктов стоит отказаться заболевшим новой коронавирусной инфекцией. По его словам, таким пациентам необходимо поддерживать правильный водно-солевой баланс.
«Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», - пояснил он в эфире радио Sputnik.
Кузьменко отметил, что соленая еда делает кровь «более густой и насыщенной», а это вредно при коронавирусе.
«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше», - уточнил он.
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