Медэксперт Кузьменко назвал вредные для заболевших коронавирусом продукты

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6 ноября 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

мужчина, фото: pixels.com

Медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, от каких продуктов стоит отказаться заболевшим новой коронавирусной инфекцией. По его словам, таким пациентам необходимо поддерживать правильный водно-солевой баланс.

«Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», - пояснил он в эфире радио Sputnik.

Кузьменко отметил, что соленая еда делает кровь «более густой и насыщенной», а это вредно при коронавирусе.

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше», - уточнил он.