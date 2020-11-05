Мясников заявил, что для снижения риска заражения COVID-19 следует заниматься спортом и держать вес
5 ноября 2020, 22:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Instagram
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом нового типа. По словам медика, в первую очередь гражданам следует обратить внимание на свой образ жизни.
Мясников заявил, что у подавляющего большинства людей, находящихся в группе риска по COVID-19, есть лишний вес, вследствие чего им необходимо в среднем похудеть на 10-15 килограммов. Кроме того, врач напомнил, что ничто так не улучшает и не стимулирует иммунитет, как занятия спортом. Именно поэтому, по мнению медика, физические упражнения следует делать ежедневно.
Специалист также порекомендовал закаляться и следить за хроническими заболеваниями. Кроме того, по словам Александра Мясникова, нельзя забывать о санитарно-гигиенических мерах.
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