Врач Проценко заявил, что третья волна COVID-19 в России может начаться в марте

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5 ноября 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

москвичи в масках, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 5 ноября, заявил, что третья волна коронавируса нового типа ожидается в марте. Медик считает, что он будет менее бурной, чем предыдущие.

Денис Проценко в рамках интервью RT уточнил, что третью волну коронавирусной инфекции можно ожидать к марту, когда также начнется очередной сезон гриппа. По мнению врача, она будет менее насыщенной в плане числа зараженных, если к этому моменту появится эффективный препарат против COVID-19.

Медик также уточнил, что на изучение вакцины от коронавируса нового типа специалистам понадобится не менее 3-4 месяцев.