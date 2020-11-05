Врач Проценко заявил, что третья волна COVID-19 в России может начаться в марте
5 ноября 2020, 19:20[ «Аргументы Недели» ]
Главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 5 ноября, заявил, что третья волна коронавируса нового типа ожидается в марте. Медик считает, что он будет менее бурной, чем предыдущие.
Денис Проценко в рамках интервью RT уточнил, что третью волну коронавирусной инфекции можно ожидать к марту, когда также начнется очередной сезон гриппа. По мнению врача, она будет менее насыщенной в плане числа зараженных, если к этому моменту появится эффективный препарат против COVID-19.
Медик также уточнил, что на изучение вакцины от коронавируса нового типа специалистам понадобится не менее 3-4 месяцев.
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